[G-SHOCK] dévoile son troisième modèle signé Rui Hachimura

Le design de la G-SHOCK DW-6900RH est inspiré par la chaîne de montagnes de Tateyama, située dans la préfecture natale de Rui Hachimura au Japon.

G-SHOCK dévoile sa nouvelle DW-6900RH, le troisième modèle signature conçu en collaboration avec le basketteur professionnel Rui Hachimura qui évolue en NBA. Rui Hachimura déclare : « J’ai conçu ce troisième modèle à partir d’une

image des montagnes de Tateyama, dans ma ville natale de Toyama, un endroit rempli de beaux souvenirs, avec des couleurs vives et une magnifique vue de Tateyama comme motif. J’espère qu’il vous plaira ! »

Hachimura joue pour les Washington Wizards et fait partie des joueurs phares de

l’équipe nationale japonaise de basket-ball. G-SHOCK a signé un partenariat avec Hachimura en novembre 2019 pour le soutenir dans les défis qu’il relève dans sa carrière.

La conception de la DW-6900RH vient du modèle DW-6900, surnommé la « montre aux trois yeux » en raison de sa rangée de trois indicateurs situés sur le haut du cadran. Celui-ci arbore une carte des reliefs de la chaîne de montagnes Tateyama, et l’imprimé bleu clair sur le bracelet blanc représente les majestueux sommets enneigés. Comme pour ses précédentes collaborations, on retrouve l’inscription « Rui Hachimura » imprimé dans le cadran de la montre et son logo signature « Black Samurai » gravé à l’arrière du boîtier et sur l’écran lorsque le rétroéclairage est allumé. L’ensemble de ces éléments se retrouve sur le packaging qui a spécialement été conçu pour l’occasion. Les tons bleus clairs et blancs sont vivifiants et s’inspirent des racines de Rui Hachimura, donnant vie à la fonte des neiges des sommets japonais.



Modèle disponible au G-SHOCK store Paris et sur le site gshock.casio.com/fr