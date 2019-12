G-SHOCK dévoile ses nouvelles MTG-B1000

Place aux nouvelles G-Shock MTG-B1000, qui proposent une connexion via Bluetooth à l’application G-SHOCK Connected, une mise à l’heure automatique via réception de signaux de radio-pilotage, et un fonctionnement solaire.

Dotées d’un verre saphir, d’une lunette en carbone, d’un bracelet en acier inoxydable, elles sont résistantes aux chocs et aux vibrations, permettent l’affichage d’un second fuseau horaire, la correction automatique des aiguilles, et sont étanches à 200 m.

G-SHOCKMTG-B1000XBD-1AER & MTG-B1000XB-1AER, 1190 €

Modèles disponibles au G-SHOCK Store Paris et sur g-shock.fr