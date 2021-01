G-SHOCK dévoile ses nouvelles DWE-5600KS signées Kashiwa Sato

G-SHOCK annonce la sortie de sa nouvelle montre résistante aux chocs, la DWE-5600KS. Ce nouveau modèle est issu d’une collaboration avec le directeur artistique Kashiwa Sato.

Kashiwa Sato est le directeur artistique à l’origine de nouvelles stratégies de marques pour de nombreuses entreprises, en passant par la création de nouveaux concepts, jusqu’à devenir consultant en communication de marque. Il transmet l’essence même des informations en les remplaçant par un langage visuel que tout le monde peut comprendre d’un simple coup d’œil. En utilisant cette méthode, qui par ailleurs a révolutionné les concepts de design conventionnels, il a pris part à la création de logos et de designs d’espace pour de nombreuses entreprises très connues. Pour marquer l’ouverture de son exposition prévue le 3 février 2021, Sato a choisi de collaborer pour la première fois avec G-SHOCK. S’imposant comme une marque constamment à la recherche de nouveaux challenges pour révolutionner l’industrie de la montre, G-SHOCK a su saisir l’opportunité pour collaborer avec cet acteur important de la création de valeur, et ce, dans de nombreux secteurs.

Avec ses lignes bleues et blanches, sur un cadran rouge vif, la DWE-5600KS reflète un motif issu de la série la plus connue de Sato, Lines. Comme la DWE-5600, le modèle à l’origine de cette collaboration, la DWE-5600KS dispose d’un bracelet et d’une lunette interchangeable. Les propriétaires de cette montre pourront apprécier les 27 combinaisons possibles entres les différents bracelets et lunettes, réalisés avec un matériau semi-transparent de couleur orange, vert, et translucide. Quand le rétroéclairage est actif, l’initial de Kashiwa Sato « K » apparait.

Un packaging exclusif inspiré des Lines de Sato accompagne la montre. C’est la touche finale de cette collaboration qui concrétise l’originalité dont Sato fait preuve, et sa vision unique du monde qui l’entoure.

G-SHOCK DWE-5600KS, 239 €, disponible au G-SHOCK Store Paris, chez une sélection de revendeurs et sur gshock.fr