[G-SHOCK] dévoile sa nouvelle collaboration avec Super Mario Bros !

G-SHOCK passe au level supérieur avec un nouveau modèle Super Mario Bros !

La DW5600SMB-4ER, à la fois originale et nostalgique, fait référence au célèbre jeu populaire de Nintendo, véritable classique des années 1980. Des détails caractéristiques sont visibles tels que le rouge Mario sur la lunette et le cadran, ou encore le bleu dans le fond du cadran qui rappellent les scènes de l’univers du jeu ainsi que les accents dorés illustrant les précieuses pièces de monnaie emblématiques du jeu.

On distingue l’apparition de Mario lorsque le rétro-éclairage est activé. En le combinant avec la coquille de Koopa Troopa imprimée sur le bas du cadran, le mouvement emblématique du jeu est ainsi reproduit. Le Mario 8bits est imprimé sur le bracelet tel un camouflage et toutes les polices du cadran sont également en 8 bits pour recréer l’atmosphère de 1985.



Pour commémorer cette collaboration, la montre est livrée dans un emballage unique avec une illustration de l’écran d’ouverture du jeu et la phrase signature de Mario :”Here we go!”. La montre sera disponible pour 149 € dès le 8 novembre au G-SHOCK Store Paris

et sur le site g-shock.eu/fr