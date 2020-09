G-SHOCK dévoile sa nouvelle collaboration avec Bamford London

Le département montre chez Bamford et la marque G-SHOCK annoncent leur toute première collaboration avec le lancement de la GW-M5610 en edition limitée. La montre est basée sur le modèle d’une G-SHOCK Original afin de célébrer l’héritage de la marque. Une série ultra limitée de G-SHOCK Original qui sera lancée mi-septembre en France.

Conçu dans l’esprit du boîtier carré des montres G-SHOCK Original, le modèle 5610 est doté de plusieurs fonctionnalités dont un chronomètre précis via radiopilotage. La montre fonctionne à l’énergie solaire pour une fiabilité maximale et le boîtier en résine et résistant aux chocs encadre un verre anti-rayures. La marque Bamford a designé le boîtier, le cadran et le bracelet de ce modèle avec leur couleur iconique bleu Aqua.

Le nom Bamford London est synonyme de style et qualité sans compromis. L’entreprise a été fondée par George Bamford. La passion de George pour tous les engins mécaniques l’a conduit dans le monde de l’horlogerie depuis son plus jeune âge. Aujourd’hui, Bamford London est la plaque tournante des montres de luxe personnalisée dans le monde, notamment pour certaines montres de sport emblématiques. « Si vous pouvez l’imaginer, vous pouvez le créer », la devise de la société de George Bamford continue de se développer et de prendre de l’ampleur afin de rendre la marque unique et passionnante.

« Nous sommes heureux de collaborer officiellement avec G-SHOCK, une marque qui figure depuis longtemps sur ma wish list des marques avec qui travailler, explique George Bamford. Je suis un immense fan de cette marque et possède une précieuse collection de leurs montres. Travailler avec G-SHOCK sur un nouveau modèle qui s’inspire de l’original lancé en 1983 est vraiment spécial. Je suis honoré d’avoir l’opportunité de pouvoir y ajouter notre propre inspiration et d’apporter notre contribution à ce véritable classique. Nous sommes ravis de pouvoir renforcer nos relations grâce à ce nouveau partenariat ».