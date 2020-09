G-SHOCK dévoile la nouvelle DWE-5600CC avec bracelets et lunettes interchangeables

G-SHOCK vient de dévoiler sa nouvelle montre ultra résistante : la DWE-5600CC, toute première montre à proposer des bracelets et lunettes interchangeables. La DWE-5600CC est le dernier modèle de la série 5600, issu de G-SHOCK Original avec le mythique boîtier carré. Cette nouvelle montre se compose de trois bracelets interchangeables ainsi que de deux lunettes au choix permettant plusieurs combinaisons et ainsi une personnalisation unique.

Comme avec les modèles précédents de la série 5600, le bracelet a été étudié pour réduire les impacts sur le boîtier en cas de chute de la montre. Un tout nouveau système de glissière a été développé sur le bracelet pour faciliter le changement. La lunette, généralement fixée au boîtier avec des vis, utilise un système sécure composé de quatre petits crochets en fibre de carbone. La DWE-5600CC est le premier modèle de la série 5600 à intégrer la structure Carbon Core Guard avec un boîtier renforcé en fibre de carbone pour une résistance aux chocs accrue.



La DWE-5600CC se compose d’une lunette en résine verte et d’un bracelet imprimé avec le design d’un circuit imprimé et réellement utilisé dans le modèle de base de la série 5600, qui confère à la montre un look camouflage. Les accessoires inclus sont une lunette noir mat en résine et un bracelet imprimé avec les chiffres « 3229 » représentant la désignation du module pour la série 5600. Un bracelet en tissu luminescent et réfléchissant est également inclus et représente un circuit imprimé en noir et blanc. Les fans seront ravis de découvrir le « SHOCK RESIST » visible sur le côté du boîtier lorsqu’ils changeront de lunette.

G-SHOCK DWE-5600CC, 269 € le pack, disponible au G-SHOCK Store Paris, sur gshock.fr