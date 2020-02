Fujifilm X100V, le classique compact haut de gamme

Nous attendions cela depuis près de trois ans… Le nouveau favori de la photographie de rue et successeur du Fujifilm X100F – le X100V 26,1 MP est une mise à niveau des plus réussies. Au menu : un nouvel objectif 23 mm f / 2, un écran LCD inclinable et surtout un capteur X-Trans CMOS 4 et le dernier processeur 4. Les performances AF ont été boostées ainsi que la photo en basse lumière grâce aux améliorations de traitement La vidéo 4K est possible jusqu’à 30 im/s ou 120 im/s à 1080p.

Comptez 1499 € sont pour une version argent à partir du 27 février. Et si vous voulez une version noire, rendez-vous le 12 mars.