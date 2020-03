Fujifilm Mini 11 : prenez la pose

Fujifilm a mis à jour sa gamme d’appareils photo instantanés à jour avec l’Instax Mini. Le dernier modèle ajoute un tout nouveau Mode Selfie qui vous aidera à libérer votre Narcisse intérieur pour ces fameux gros plans. Il prend de superbes clichés jour comme nuit grâce à une fonction d’exposition automatique ajustant automatiquement la vitesse d’obturation et la puissance du flash en fonction des conditions d’éclairage. Ce Mini 11 subtilement repensé présente des bords plus doux et une finition plus arrondie que ses prédécesseurs. Il sera disponible dans cinq magnifiques tons pastels lors de son lancement en mars prochain.