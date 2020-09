Fujifilm Instax Square SQ1, souvenirs express

Cela fait tellement bien de documenter «l’époque» plutôt que de seulement empiler des clichés digitaux dans la mémoire aléatoire d’une machine… Vvotre colocataire souriant(e) mérite bien d’être immortalisé(e), non ? Pas besoin d’être David Hockney pour prendre une photo incroyablement belle, car cet Instax Square SQ1 est incroyablement simple à utiliser, tout en rendant hommage au format carré classique. L’exposition automatique vous donne un coup de main pour ajuster la vitesse d’obturation et le flash en fonction de la lumière disponible, ce qui réduit les effets. Il existe également un mode selfie, toujours avec un petit miroir à côté de l’objectif pour que vous puissiez vérifier que vous êtes bien sur la photo. Faites simplement pivoter l’objectif de «on» à «selfie» et voilà. Fujifilm lance également deux nouveaux films : Instax Square Rainbow (10,99 €) avec une bordure colorée sur chaque photo, et Instax Square Monochrome (11,99 €), comme son nom l’indique. Disponible fin septembre (129,99 €), vous aurez le choix entre « Orange Terracotta », « Bleu Glacier » et « Blanc craie ». C’est cool d’être carré.