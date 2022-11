Fuji X-T5, les pixels et la tradition

Fujifilm a peut-être adopté la modernité ailleurs dans sa gamme d’appareils, mais le nouveau Fuji X-T5 reste attaché à la vieille école. Cette cinquième génération devient le produit phare de la société, améliorant le X-T4 cinq étoiles avec un capteur de 40 MP mais conservant des cadrans dédiés pour les fans de commandes manuelles.

Il partage son capteur X-Trans 5 de 40,2 Mégapixels et son processeur d’image X-Processor 5 avec le X-H2. Sur ce X-T5, la vitesse d’obturation, l’ISO et la compensation d’exposition restent sur des cadrans physiques séparés, pour cette sensation SLR traditionnelle. Il propose jusqu’à sept arrêts de stabilisation d’image dans le corps, une prise de vue continue à 15 ims (20 ims lors du passage de l’obturateur mécanique à l’obturateur électronique) et une mise au point automatique à détection de phase de couverture du capteur à 100%

Les algorithmes de détection de sujet de Fuji font également leur retour, détectant les humains, les animaux domestiques et les véhicules pour une mise au point rapide. Un mode multi-prise de vue à décalage de pixels de 160 MP plaira aux photographes de paysage, tandis que tout le monde peut expérimenter avec 19 modes de simulation de film différents.

Un autre retour en forme pour la série X-T est un viseur à écran tactile 3 axes. Au lieu de l’écran rabattable vu sur le X-T4 sortant, qui pourrait être un peu encombrant pour la prise de vue en contre-plongée et en plongée, le X-T5 dispose d’un mécanisme de basculement vers le haut/bas qui peut également s’incliner d’un côté pour des prises de vue subreptices. tournage. Le déménagement était apparemment dû à la demande des clients, les vidéastes devant soit s’en tenir au X-T4, soit faire le saut vers le X-H2.

Cela ne veut pas dire que le X-T5 ne peut pas également filmer des images de premier plan. La résolution atteint 6,2k/30p, avec un enregistrement 4K/60p possible en couleur 4:2:2 10 bits avec le format F-log2 de Fuji intégré. ProRes RAW et BlackMagic RAW sont également possibles sur un périphérique de capture externe. La prise de vue d’images fixes peut être en HEIF 10 bits ou RAW ainsi qu’en JPEG, avec une conversion RAW intégrée à l’appareil photo disponible.

À 475 g sans batterie (ou 557 g avec une batterie), le X-T5 est 50 g plus léger que le X-T4 et environ 5 % plus petit. Il est plus proche du X-T1 d’origine, tout en restant résistant aux intempéries et en offrant une autonomie de batterie 20 % supérieure. Fuji estime que 740 images sont réalisables en mode économique. Il n’y a pas de poignée de batterie cette fois-ci, car il n’y avait pas assez d’intérêt pour l’appareil photo de la génération précédente.

Le viseur électronique OLED a une résolution et un taux de rafraîchissement légèrement inférieurs au X-H2, qui dispose également d’une mémoire tampon plus grande pour la prise de vue en continu. Cet appareil photo prend également en charge les cartes mémoire CFexpress, tandis que le X-T5 est compatible avec deux cartes SD. Fuji a également inclus la géolocalisation, la prise de vue en mode connecté, un mode webcam 4K/60p qui ne nécessite aucun logiciel supplémentaire et le Wi-Fi 802.11ac pour un contrôle sans fil et des transferts de fichiers rapides.

Le Fuji X-T5 sera mis en vente le 17 novembre, en coloris noir et argent. Les prix devraient commencer à 1 999 € pour le boîtier uniquement, passant à 2 399 € pour un kit 18-55 mm f/2,8-f/4 et à 2 499 € pour un kit 16-80 mm f/4.