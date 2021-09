French Days : le XGIMI Halo à prix sage pour se faire une toile

Profitez des French Days pour vous faire une toile où et quand vous le voulez avec les vidéoprojecteurs nomades XGIMI.

Bonne nouvelle : le XGIMI Halo est disponible durant les French Days chez Amazon à 636,55 euros au lieu de 749 euros. Avec le Halo, XGIMI propose l’image le plus lumineuse qu’il est possible d’obtenir avec un vidéoprojecteur portable et autonome. Grâce à la technologie LED délivrant au maximum 800 Ansi Lumens, associée à une puce DLP, il est possible de diffuser des images Full HD jusqu’à 300 pouces de diagonale. Sa batterie intégrée permet de diffuser des images pendant 4 heures sur une seule charge, largement de quoi regarder des séries, un ou deux films ou jouer sans interruption à sa console de jeu. Mieux encore, le Halo diffuse un son puissant grâce à son système sonore signé Harman Kardon.

Le design abouti et la qualité des matériaux utilisés rendent le Halo désirable et lui permettent de trouver sa place dans un environnement à la décoration soignée, ou même au bureau. Comme pour tous les vidéoprojecteurs XGIMI, le Halo bénéficie des services Android TV 10.0 et Chromecast, ainsi que d’une connexion Wi-Fi pour accéder immédiatement à tous les contenus souhaités. Enfin, pour toujours plus de convivialité, le Halo s’installe en quelques secondes et la mise au point est automatique, tout comme la correction de la distorsion trapézoïdale.