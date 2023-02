Fortnite : Son Gohan et Piccolo annoncent le retour de Fortnite x Dragon Ball

Le Kamehameha est de retour ! Son Gohan et Piccolo arrivent dans la deuxième partie de la collaboration Fortnite x Dragon Ball.

À partir d’aujourd’hui, l’île d’aventure Dragon Ball est de retour dans Fortnite ! C’est l’occasion pour Son Gohan et Piccolo de faire leur entrée dans le jeu mais également de célébrer le retour du Kamehameha et du Nuage magique (Kintoun).

Au cours de chaque match de Fortnite Battle Royale et Zero Build, les objets Kamehameha et Nuage Magique (Kintoun) tomberont de nouveau du ciel dans des capsules de Capsule Corp.

Réalisée par l’équipe de créateurs Vysena Studios, l’île Dragon Ball Adventure présente des lieux emblématiques de la série à explorer comme la maison de Goku, le palais de dieu, la salle de l’esprit et du temps ou encore la planète de Beerus ainsi qu’une arène de combat JcJ ouverte.

Dès aujourd’hui, une quête hebdomadaire sur le thème de Dragon Ball sera disponible pour débloquer le spray de la bête Gohan. À partir du 7 février à 9h, une autre quête hebdomadaire sur le thème de Dragon Ball sera disponible pour débloquer le spray Orange Piccolo !