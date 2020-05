Fortnite en 90 fps pour la première fois sur smartphone avec OnePlus

OnePlus annonce aujourd’hui un partenariat mondial avec Epic Games. Avec la série OnePlus 8, OnePlus est la première marque de smartphones capable de faire fonctionner Fortnite sur le Unreal Engine à 90 images par seconde. Il s’agit de la fréquence d’images la plus rapide jamais vue pour Fortnite sur un smartphone, conçue pour créer une expérience Fortnite sur mobile sans précédent.

« OnePlus et Epic Games ont mis au point l’une des meilleures expériences Fortnite sur smartphone. La série OnePlus 8 offrira un gameplay Fortnite ultra fluide grâce aux 90 fps, une expérience que l’on ne retrouve même pas sur les consoles actuelles », a déclaré Pete Lau, fondateur et PDG de OnePlus. « Chez OnePlus, en prenant en compte les attentes des utilisateurs expérimentés, nous concevons des smartphones à la pointe de la technologie avec un affichage et des performances fluides et rapides pour une expérience gaming des plus optimisées. »

Ce partenariat, ancré dans l’innovation technologique, était motivé par le désir de Epic Games et de OnePlus de porter Fortnite à un niveau supérieur sur Android. Cela a pris plus de 8 mois de développement et d’optimisation pour apporter Fortnite en 90 fps sur le OnePlus 8. Ce mode 90 fps sera déployé progressivement aux utilisateurs.

Ce partenariat est aussi l’occasion pour Epic Games de renforcer sa présence en Inde grâce à la force de frappe de OnePlus, leader du marché haut de gamme depuis 2019. OnePlus est fière d’apporter le meilleur de Fortnite à sa communauté technophile et fan de gaming. Pour l’occasion, en Inde uniquement, la marque permet à ses utilisateurs (du OnePlus 6 au OnePlus 8 Pro) de télécharger directement Fortnite via l’application Game Space de OnePlus. “Un téléchargement en un seul clic simplifie vraiment le processus d’installation du jeu et réduit de nombreuses étapes que l’on trouve généralement sur d’autres appareils Android”, a déclaré Tim Sweeney, fondateur et PDG d’Epic Games. “C’est un grand pas en avant, parallèlement aux améliorations de performances que les équipes ont apportées en matière d’image, Fortnite sur la série OnePlus 8 va être une expérience formidable.”

Les détenteurs du OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro en France retrouveront Fortnite, disponible en téléchargement gratuit sur Google Play store, pour des Victoires Royales mémorables en 90 fps.