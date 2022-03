Formule 1 : Bang & Olufsen nouveau partenaire de l’écurie Williams Racing

Williams Racing a annoncé la signature d’un partenariat pluriannuel avec la marque spécialiste de l’audio haut de gamme Bang & Olufsen, en tant que partenaire officiel de l’équipe.

En plus du logo Bang & Olufsen qui ornera désormais la FW44 (monoplace de Formule 1), Williams et B&O travailleront ensemble sur la création d’expériences immersives et multi-sensorielles pour leurs adeptes et clients. Cette collaboration sera mise à l’honneur dans le monde, dans les magasins Bang & Olufsen, sur les installations Williams Racing, sur les pistes des Grands Prix, et au siège de Williams à Grove, dans l’Oxfordshire en Angleterre.

Jost Capito, PDG et Directeur d’équipe de Williams Racing, déclare : « Je suis ravi d’accueillir une marque aussi mondialement reconnue au sein de l’écurie Williams Racing. Depuis près de 100 ans, Bang & Olufsen est à la pointe du design et de l’innovation, et la marque a créé quelques-uns des produits les plus iconiques au monde. Nous avons les mêmes exigences de perfection. L’alliance de Bang & Olufsen et de Williams Racing s’inscrit ainsi parfaitement dans notre stratégie de marque “Williams Beyond Racing” et confirme encore une fois notre croissance continue au cours des 12 derniers mois, tant sur la piste qu’en-dehors de celle-ci. »

Kristian Teär, PDG de Bang & Olufsen, se réjouit de cette collaboration. Il estime que celle-ci contribuera à attirer l’attention de nouveaux clients dans le monde entier. « Je suis fier de ce nouveau partenariat. Nous partageons la passion de Williams pour l’excellence, la performance et nous avons le désir commun de ne créer que le meilleur. Ensemble, nous sommes capables d’offrir d’extraordinaires expériences aux adaptes de la marque et aux clients. L’une de nos priorités clés est d’accroître la notoriété de la marque. Grâce à ce partenariat, nous pourrons toucher encore plus de consommateurs dans le monde entier, dès ce week-end et ce, pour les années à venir. Nous sommes impatients de montrer au monde ce que nous pouvons accomplir ensemble – et Bahreïn sera sans aucun doute le début de quelque chose d’extraordinaire. »