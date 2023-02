Formule 1 : Bang & Olfusen rejoint la Scuderia Ferrari

Bang & Olufsen annonce un nouveau partenariat avec la Scuderia Ferrari pour la saison de Formule 1 2023.

Non seulement le logo Bang & Olufsen figurera sur les voitures pilotées par Charles Leclerc et Carlos Sainz, mais le leader de l’audio haut de gamme travaillera également en étroite collaboration avec la Scuderia Ferrari pour offrir des expériences de haut vol aux fans de Formule 1. Ces expériences se dérouleront au sein des installations de la Scuderia Ferrari sur les circuits des Grands Prix de Formule 1, ainsi que dans les magasins Bang & Olufsen du monde entier.

« Nous sommes ravis d’accueillir Bang & Olufsen à bord en tant que Partenaire Officiel. Depuis près d’un siècle, l’entreprise est synonyme de technologie audio de pointe et de design d’avant-garde. À l’instar de Ferrari, Bang & Olufsen est un point de référence dans son domaine, et la marque repousse constamment les limites de son secteur à travers une recherche permanente sur les matériaux et l’esthétique. Les deux entreprises ont beaucoup en commun, c’est pourquoi nous plaçons de grandes ambitions dans ce partenariat », déclare Benedetto Vigna, PDG de Ferrari.



D’après le PDG de Bang & Olufsen, Kristian Teär, ce partenariat avec la Scuderia Ferrari marque une nouvelle étape importante pour l’entreprise et son ambition d’offrir des moments magiques à ses clients du monde entier. « Bang & Olufsen s’est bâtie sur l’innovation, un savoir-faire exceptionnel et des performances de renommée mondiale. Nous sommes animés par la passion de créer des moments uniques pour nos clients. À la seconde où vous entrez en contact avec notre marque, nous voulons que l’expérience soit magique, luxueuse et intemporelle ; et nous sommes convaincus que la Scuderia Ferrari est le partenaire idéal pour offrir ces moments aux fans de musique et de Formule 1. »