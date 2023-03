Ford dévoile le tout nouvel Explorer 100% électrique

Ford a dévoilé le nouvel Explorer tout électrique – un nouveau véhicule électrique qui combine l’ingénierie allemande à un style américain affirmé.

L’Explorer est le premier d’une vague de nouveaux véhicules électriques Ford. Il ouvre la voie à une réinvention complète du constructeur américain en Europe. Le crossover compact peut accueillir cinq personnes pour permettre aux familles de partir à l’aventure.

Conçu et assemblé en Allemagne, l’Explorer 100% électrique offre une expérience numérique exceptionnelle afin de permettre au conducteur et aux passagers de rester connectés lors de leurs déplacements. Ces caractéristiques comprennent un écran tactile mobile surdimensionné SYNC Move 2 et un système d’infodivertissement entièrement connecté, l’intégration d’applications sans fil et une technologie avancée d’aide à la conduite. 3

Son style affirmé et son espace de rangement d’environ 470 litres en configuration cinq places font du dernier véhicule électrique Ford le partenaire idéal pour partir à l’aventure. La console de 17 litres située entre le conducteur et le passager avant peut accueillir un ordinateur portable de 15 pouces.

Le style extérieur futuriste se combine à un design intérieur ultramoderne, des sièges sportifs enveloppant et une barre de son sophistiquée, plus typiques des concept-cars révolutionnaires que des véhicules familiaux. Tout cela s’accompagne de la possibilité d’une recharge rapide de 10 à 80 % en seulement 25 minutes 1 et de l’accès, d’ici l’année prochaine, à 500 000 points de recharge dans toute l’Europe.

“L’Explorer est le précurseur d’une nouvelle génération de véhicules électriques Ford. Imprégné de nos racines américaines mais construit à Cologne pour nos clients européens, il est prêt pour les grandes aventures et entièrement équipé de tout ce dont nos clients ont besoin pour leurs déplacements quotidiens”, a déclaré Martin Sander, directeur général de Ford Modele, Europe.

Le nouvel Explorer est le premier véhicule électrique de Ford à être construit à grande échelle dans le nouveau Centre d’Electrification Ford situé à Cologne en Allemagne. Ford s’est engagé à proposer sur le marché Européen une gamme de véhicules particuliers entièrement électriques d’ici 2030.

L’extérieur aérodynamique reprend l’esprit et le style affirmé du SUV américain emblématique Ford pour une nouvelle ère électrique, également défini par la signature avant du “bouclier” qui remplace la traditionnelle calandre.

Le système d’infodivertissement SYNC Move 2 de l’Explorer permet aux occupants de rester connectés. Mais il est également doté d’un écran tactile mobile de 14,6 pouces qui peut coulisser en douceur pour s’adapter au conducteur et qui dissimule un espace de rangement privé pour les objets de valeur. Un compartiment pour deux grands smartphones reçoit de série un chargeur à induction 4, et SYNC Move offre une compatibilité sans fil avec Android Auto et Apple CarPlay.

La recharge peut être rapide et facile, que ce soit en déplacement ou à la maison. Le Ford Explorer 100% électrique vous aide à trouver les points de recharge les plus pratiques sur vote trajet. La recharge à domicile peut être programmée pour utiliser l’électricité la moins chère lorsqu’elle est disponible, et pour garantir une batterie pleine et un habitacle préchauffé en cas de départ matinal.

L’Explorer dispose de nombreuses fonctionnalités qui permettent aux conducteurs et aux passagers d’être aussi frais et dispos à leur arrivée qu’au moment du départ. Les équipements de série qui améliorent le confort comprennent des sièges avant et un volant chauffants, un siège conducteur massant et un système de climatisation bizone. Même l’accès à bord est simplifié grâce à l’entrée sans clé de série et au hayon mains libres (en option), qui permet d’accéder au coffre les bras chargés d’un simple mouvement du pied sous le pare-chocs arrière.

Les systèmes avancés d’aide à la conduite comprennent, pour la première fois sur une Ford en Europe, le système Assisted Lane Change 3 qui permet de changer de voie en douceur et en toute sécurité sur simple pression d’un bouton de clignotant, et le système Clear Exit Assist 3 qui avertit de l’approche d’un cycliste avant d’ouvrir les portes dans les centres-villes très fréquentés.

Disponible en deux versions – Explorer et Explorer Premium – le nouvel Explorer tout électrique pourra être commandé dans le courant de l’année, à un prix qui devrait débuter sous les 45 000 euros.