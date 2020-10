Ford affronte Tesla avec un SUV Mustang électrique bestial

Mustang Mach-E GT, impossible à prononcer, mais un monstre sur la route…Si vous envisagez de vous plonger dans le marché des voitures électriques, la nouvelle Mustang Mach-E GT de Ford pourrait bien vous convaincre de franchir le pas. Atteignant 100 km / h en 3,7 secondes et avec une vitesse de pointe de 124 km / h, elle s’attaque directement à la Tesla Model Y.

Selon Ford, c’est le SUV électrique à l’accélération la plus rapide de sa catégorie. Une autonomie maximale de 500 km avec une seule charge devrait apaiser votre anxiété d’autonomie.

Si vous n’êtes toujours pas convaincu, vous bénéficiez d’un accès gratuit de cinq ans au réseau de charge FordPass, soit un total de plus de 155 000 stations à travers l’Europe. Glissez-vous dans le siège du conducteur et vous serez accueilli par un écran tactile gargantuesque de 15,5 pouces, alimenté par le dernier système SYNC de Ford, assez intelligent pour apprendre de vos habitudes et faire des suggestions en conséquence. Et si vous avez envie de flamboyer (de manière responsable) dans toute l’Europe avec style, vous pouvez en commander un dès maintenant, pour le recevoir en 2021.