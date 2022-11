Coupe du Monde de football Qatar 2022 : Doha, le nouveau Saint-Tropez ?

Vous avez déjà vos billets pour la Coupe du monde de football 2022 ? Il ne vous reste plus qu’à découvrir la vie nocturne et les beautés de Doha !

Une fois que vous y serez, vous n’en croirez tout simplement pas vos yeux : Doha est une ville magnifique, un nouveau Saint-Tropez au coeur du Qatar. Un des endroits les plus sûrs au monde. Remontez le temps au Souq Waqif, le marché traditionnel de Doha, explorez les ruelles du bazar Qatari, et découvrez même la fauconnerie au Falcon Souq. Faites un petit virage par le Gold Souq pour vos offrir bijoux et pierres précieuses, souvenirs inoubliables et éternels. Vous aimez les promenades sur le bord du port, les marches en regardant la mer ?

Finissez l’après-midi avec une longue promenade sur la Cornique, l’un des endroits les plus populaires de la ville avec ses è kilomètres en croissant qui longent la baie de Doha avec une vue incroyable sur le golfe Arabique. Un virage s’impose bien sûr par l’île artificielle de The Pearl, « la Riviera arabe », avec ses hôtels de luxe, ses boutiques de créateurs, sa marina, ses restaurants gastronomiques, le quartier Qanat inspiré de Venise et ses jardins magnifiques.

Une fois la nuit tombée, direction les bars, restaurants et clubs de la ville. D’ailleurs, y a-t-il des bars à Doha ? Sachez que l’on peut acheter de l’alcool dans les hôtels cinq étoiles de la ville, l’âge légal pour en consommer étant de 21 ans. Votre passeport ou votre permis de résidence pourra vous être demandé : pensez à l’avoir sur vous ! Doha est aussi une ville que l’on peut encore mieux dévorer des yeux en prenant de la hauteur, car les toits terrasses et autres rooftops d’exception ne manquent décidément pas. Le Belgian Café Doha, doté d’une grande terrasse; offre un vaste choix de plats et boissons belges. Le restaurant Infinity rooftop propose quant à lui une vue spectaculaire et un menu international des plus élaborés. Tout comme Le B Lounge, avec une vue imprenable sur la marina privée de the Ritz Carlton de Doha. Au coeur de la ville, le toit terrasse branché et élégant du Sky View de La Cigale surplombe le marché et les rues animées de la ville. A moins que vous ne préfériez le Secret Garden, un toit terrasse populaire à l’atmosphère sophistiquée dans The Pearl. Enfin, le Al Shurga (le balcon) est un autre incontournable pour ceux qui aiment les endroits avec vue. Pour ceux qui aiment les endroits avec vue, Al Shurfa (le balcon) est idéal pour admirer la vue sur la vieille Doha et le célèbre Souq Waqif. Savourez la cuisine libanaise et méditerranéenne, en testant les arômes de narguilé.

Envie d’un restaurant d’exception ? Le Morimoto Doha est le premier restaurant du célèbre chef Masaharu Morimoto au Moyen-Orient. On peut y déguster des omakase exclusifs, les sushis les plus fins et du bœuf japonais Wagyu. Les Parisiens se réjouiront de voir que le célèbre club et restaurant péruvien Manko Club de l’avenue Montaigne a désormais un petit frère à Doha, à l’étage du restaurant la Mar. Dans une ambiance de musique lounge, appréciez cocktails et cuisine péruvienne sur la terrasse, dans la fumée des shisha, en regardant la mer et la skyline de West Bay.