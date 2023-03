Focal signe l’option Hi-Fi premium des nouvelles Peugeot 508

Partenaires en 2018 sur les premières 508, Focal et Peugeot se retrouvent autour des nouvelles 508, 508 SW et 508 Peugeot Sport Engineered, des modèles au design renouvelé et aux technologies toujours plus marquantes. C’est le Système Hi-Fi Premium Focal et ses 10 haut-parleurs qui sont intégrés, en option, pour une pure écoute haute-fidélité à bord.

Les équipes Focal et Peugeot ont établi ensemble les emplacements sur-mesure des haut-parleurs afin d’offrir aux passagers une véritable immersion sonore. Issue de la synthèse des recherches autour des haut-parleurs, des solutions numériques, de la connectivité et du design, l’adaptation du système à l’architecture des véhicules permet une précision et une spatialisation toujours plus extrêmes. Deux modes d’écoute sont proposés : « All-Passengers », un mode stéréo optimisé pour chaque passager et « Front Optimized », une expérience unique qui augmente la scène stéréo en largeur et en profondeur pour les places avant. Tout le savoir-faire de Focal en acoustique opère pour des écoutes de très haute qualité en voiture. Le son est enveloppant, la scène sonore est vivante, les voix sont claires et détaillées, les basses profondes et impactantes.

Grâce au nouveau système d’info-divertissement – le PEUGEOT i-Connect Advanced – le système déploie pleinement ses performances. Le design intérieur des véhicules se met également au service du son : habitacle, portes, vitrage, grilles répondent aux exigences spécifiques du label Focal.

Designers et ingénieurs se sont appuyés sur l’expérience acquise depuis de nombreuses années de collaboration pour effectuer une mise au point sonore du système. L’amplification dédiée à chaque haut-parleur permet de restituer avec fidélité le message musical. Les haut-parleurs sont accordés en phase pour atteindre au même moment l’auditeur.

Le système se dote de 10 haut-parleurs aux technologies exclusives :

• Quatre woofers/médiums : Technologie Polyglass permettant d’assurer équilibre et précision du son. Légères, les membranes se déforment moins et offrent des performances supérieures.

• Quatre tweeters TNF : Technologie de dômes inversés en Aluminium offrant une dispersion du son optimale et des aigus très détaillés.

• Un subwoofer : Technologie triple bobine Power Flower pour une restitution définie et dynamique des basses fréquences. Elle délivre plus de niveau de grave par sa puissance disponible (3×35 W).

• Une voie centrale : Technologie Polyglass.

• Une amplification active 12 voies délivrant 690 watts : Technologie classe D boostée pour un rendement puissance / consommation efficient.