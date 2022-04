Focal et Naim fêtent les 10 ans de leur union en dévoilant une installation audio d’exception : Focal Naim 10th Anniversary Edition : un système haute-fidélité « millésimé ».

Pour leurs noces d’étain, Focal et Naim ont développé un système haut de gamme en édition spéciale. Plébiscitée pour son design au regard de ses performances, l’enceinte Sopra N°2 est à l’honneur. S’inspirant de l’architecture dans toute sa noblesse, Focal a choisi une finition en béton pour les joues tandis que la façade se révèle couleur étain. Ces finitions travaillées offrent un effet métallique inédit dans le secteur audio et incarnent tout le savoir-faire et l’innovation de Focal depuis plus de 40 ans. Une gamme d’électroniques

Naim Audio alimente les enceintes : le lecteur de musique en streaming NDX 2, les préamplificateurs NAC 282 et NAP 250 DR, le tout complété par les alimentations HiCap DR et NAPSC. Ces produits à la pointe des technologies s’habillent également d’une couleur étain pour un système sans pareil. L’installation comprend enfin toutes l es connectiques nécessaires, dont une paire de câbles Super Lumina de Naim.

C’est en 2011 que Focal et Naim annonçaient leur fusion, donnant naissance à un nouveau leader européen du secteur audio. Trois ans plus tard, en 2014, les marques scelleront leur union au sein du groupe Vervent Audio, évoluant et répondant présentes sur un marché en constante mutation. Aujourd’hui, Focal et Naim comptent 10 000 revendeurs internationaux, déploient leur ambitieuse stratégie retail en inaugurant des boutiques Focal Powered by Naim aux quatre coins du monde et développent toujours plus leurs collections. Celles-ci s’étendent des solutions pour la maison jusqu’aux produits professionnels, en passant par les casques, les kits automobiles et une offre yachting.