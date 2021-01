Focal Celestee, le casque de luxe made in France

Quitte à faire chauffer la carte bleue, faites-le pour une marque audio tricolore ! Focal, leader mondial de l’audio de luxe, annonce la sortie de Celestee (999 €), son nouveau casque haut de gamme et fabriqué en France, et combinant performance, élégance et finition unique.

Après Stellia en 2019, ce Celestee délivre une qualité sonore sans compromis, pour un casque au design moderne et à la finition bleue. Focal met ici l’accent sur une combinaison de tons raffinés pour présenter un casque à l’identité originale et singulière sur son segment de marché. Navy Blue ; telle est la couleur choisie par la marque qui a fait appel à une designer & coloriste produit. Ce bleu inédit dans la collection Focal se marie harmonieusement à la finition Soft Copper des rings, des grilles intérieures en nid d’abeille, du logo et des embouts des câbles.

Navy is the new Black’. Le bleu foncé est une couleur polyvalente et intemporelle. En choisissant le bleu marine, Focal entend apporter à ce casque une sophistication et une richesse luxueuses. Son association avec les nuances de cuivre et de bronze est une tendance née dans le design d’intérieur et les accessoires, et qui a gagné des secteurs tels que l’horlogerie et l’électronique grand public. Ces tons offrent une alternative intéressante et élégante aux pièces chromées et argentées plus classiques.

Depuis plus de 40 ans, l’innovation et la fabrication française caractérisent Focal. Les ingénieurs sont repartis de leurs développements nés avec le casque Elegia et ont apporté un traitement acoustique à l’intérieur des oreillettes de Celestee. Le son est précis, équilibré et révèle une belle profondeur dans le grave. A ces travaux exclusifs s’ajoute une fabrication maîtrisée dans les ateliers Focal : une fois les cinq étapes de fabrication des haut-parleurs achevées, ceux-ci sont testés et mesurés puis appareillés par des équipes dédiées pour une haute qualité audio.

Celestee intègre une combinaison de matériaux nobles. Là encore, l’attention est accordée à tous les détails et ce, jusqu’aux accessoires avec la mallette de transport thermoformée et tissée aux couleurs du casque. Très pur, le yoke en Aluminium présente une géométrie contrôlée pour épouser parfaitement la tête tout en apportant un serrage optimal. L’arceau en cuir semi-aniline et microfibre ainsi que les coussinets en cuir participent au confort, en plus d’offrir une excellente isolation.