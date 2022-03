Fnac Darty devient centre de services agréés Apple

Bonne nouvelle pour faire réparer ses i-trucs : Le groupe Fnac Darty va offrir la possibilité aux Français de réparer toujours plus facilement leurs produits Apple (iPhone, Apple Watch et iPad), selon le savoir-faire d’Apple, et ainsi favoriser leur durabilité. Le maillage important et de proximité des boutiques WeFix assurera une couverture nationale inédite pour les clients Apple et Fnac Darty.

WeFix, leader français de la réparation express de smartphones, enseigne de Fnac Darty, obtient l’agrément officiel d’Apple pour la réparation. L’enseigne aura désormais accès aux pièces détachées de la marque et les équipes WeFix seront formées au savoir-faire et à l’utilisation des outils Apple. Il vient compléter l’offre déjà existante de Fnac Darty en matière de réparation certifiée des produits Apple. Ces réparations sous agrément permettront ainsi aux clients du groupe et d’Apple de s’assurer de la qualité et la fiabilité des travaux effectués sur notamment leur iPhone, de sécuriser le maintien de l’ensemble des fonctionnalités de leurs appareils, et de conserver leur garantie Apple même en cas de changement de pièces.

Les enseignes Fnac et Darty vont également intégrer AppleCare Services dans la gamme des assurances mobiles proposées en magasin comme sur leur site e-commerce. Incluant la couverture, le support et le service à l’international d’Apple, ce programme permet de bénéficier de services additionnels pour

l’ensemble des produits de la marque comme un accès prioritaire 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 aux experts Apple, aux réparations certifiées chez WeFix et dans les autres centres agrées Apple ou l’échange de produit via Apple au cas échéant, la garantie panne batterie pendant toute la durée de couverture….

