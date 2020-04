Fitness : Reebok présente la Nano X

Aujourd’hui, Reebok célèbre le 10e anniversaire de sa célèbre basket de training en dévoilant la NANO X, une basket conçue pour des entraînements de fitness toujours plus variés, quel que soit le challenge. Présentation de la dernière née chez Reebok.

Depuis la sortie de la première NANO, Reebok a su être à l’écoute de sa communauté fitness en proposant le meilleur de l’équipement sportif. La NANO X ne déroge pas à la règle. Résultat, une basket de sport alliant le meilleur de la technologie et un confort dans la pratique d’exercices de fitness toujours plus variés. La NANO X met ses performances au service de l’entraînement fonctionnel. Soulevés de poids, cours collectifs en studio, course ou sauts… elle ne recule devant rien et s’adapte volontiers à l’intensité de l’activité physique.



Sa silhouette se décline dans neuf coloris pour varier les styles. Technologie de pointe, stabilité inégalée, flexibilité idéale pour la course et mousse haute densité ultra confortable sont les principaux atoûts de la NANO X l’alliée idéale des entraînements. « Cela fait 10 ans que nous repoussons toujours plus loin les limites de l’innovation pour répondre aux besoins de notre fidèle communauté NANO. Pour créer cette NANO X, nous avons pris en compte les retours d’athlètes de tous niveaux et issus de disciplines variées » explique Tal Short, Chef de produit Chaussure Training pour Reebok. « Le résultat ? Une chaussure qui concentre 10 années de travail et que nous sommes fiers de proposer à la communauté fitness ».

Quatre caractéristiques principales pour accompagner les entraînement de la meilleure des façons :

• Technologie de pointe : tige Flexweave en matériaux premium légers pour gagner en résistance et en respirabilité. •Confort supérieur : mousse haute densité au niveau de la cheville pour un confort optimal.

• Stabilité maximale : semelle pour un appui parfaitement stable quels que soient les mouvements.

• Adaptée à la course : semelle intermédiaire de différentes densités pour une foulée fluide et un amorti renforcé.

https://www.reebok.fr/nano_home