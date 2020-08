Fitbit Versa 3 : la smartwatch la plus populaire de Fitbit s’améliore encore… avec un GPS et Google Assistant

Un peu exaspérant pour une montre intelligente conçue pour être votre compagnon de course idéal : les deux premières montres intelligentes Fitbit Versa ne comportaient pas de GPS intégré. Heureusement, c’est la troisième fois que nous avons de la chance avec la Versa 3, qui ajoute un GPS embarqué pour un suivi sans téléphone. Elle est toujours en mesure de suivre votre fréquence cardiaque et une vaste gamme d’exercices, avec une ventilation détaillée de vos statistiques de performance dans l’application Fitbit pour vous aider à rester au top de vos objectifs.

Autre nouveauté de la Versa 3 : l’assistant Google intégré, qui rejoint l’Alexa du modèle précédent, tandis que les utilisateurs d’Android peuvent envoyer des réponses rapides aux messages via le micro intégré. Résistante à la natation jusqu’à 50 mètres et dotée d’une autonomie traditionnelle de 6 jours et plus, cette nouvelle Versa améliorée est disponible en précommande dès maintenant pour 229,95 €, en couleurs black/black aluminum, pink clay/soft gold aluminum et midnight/soft gold aluminum.