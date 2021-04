Fitbit Luxe, le tracker de fitness version style

Inspiré des techniques de conception de bijoux, ce Luxe est le nouveau tracker de fitness Fitbit, le plus fin et le plus esthétique à ce jour. Depuis que Google a acquis Fitbit, l’accent a été mis sur la vision de la forme physique de manière holistique, en tenant compte du sommeil, du stress et de la nutrition, ainsi que de tous les éléments habituels, comme les calories et la distance.

Fitbit Sense a introduit une multitude de capteurs pour suivre les goûts de SpO2, et toutes ces fonctionnalités peuvent également être trouvées sur l’élégant Fitbit Luxe (149,95 € avec un essai gratuit de six mois au service Fitbit Premium). Il est entièrement étanche, avec un bracelet en silicone, et prétend avoir une autonomie de 5 jours. L’écran AMOLED vif affichera les notifications du smartphone, mais peut facilement être étouffé avec le mode « Ne pas déranger ». Inscrivez-vous à un abonnement mensuel Fitbit Premium et vous pourrez débloquer encore plus d’avantages, tels que la méditation guidée par nul autre que Deepak Chopra, ainsi que des programmes de santé personnalisés.