Fitbit Inspire 2, un meilleur écran, une meilleure batterie et un suivi Active Zone

Fitbit actualise sa gamme de trackers de fitness Inspire avec le tout nouvel Inspire 2 ( 99,95 €). Riche en mises à niveau, l’Inspire 2 ajoute des fonctionnalités avancées, notamment Active Zone Minutes, qui suit spécifiquement le temps passé dans les zones de combustion des graisses, cardio ou de fréquence cardiaque maximale. Il inaugure aussi un design plus mince, avec un écran plus lumineux et plus dynamique et une batterie promettant 10 jours d’utilisation – ce qui est la plus longue autonomie de batterie de tous les appareils Fitbit à ce jour.

Les fans d’Inspire 2 bénéficieront également d’un essai gratuit d’un an de Fitbit Premium, qui donne accès à des plans d’entraînement personnalisés, des programmes guidés et à des défis premium, ainsi qu’à plus de 20 modes d’exercice basés sur les objectifs, le suivi du sommeil, 24 / 7, le suivi de la fréquence cardiaque, et tout ce que proposait l’Inspire original.