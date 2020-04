Fitbit Charge 4 : non, le tracker n’est pas mort

Vous pouvez vous procurer une montre intelligente pour pas cher ces temps-ci, et la plupart proposent des fonctions de suivi de votre condition physique. Mais Fitbit insiste sur le fait qu’il reste encore un marché pour ses trackers, et le nouveau Fitbit Charge 4 corrige le plus gros problème que nous avions avec le Charge 3 (et tous les trackers Fitbit précédents), à savoir le manque de GPS embarqué. Vous pouvez désormais suivre avec précision vos courses à 1 km autour de chez vous durant moins d’une heure sans avoir besoin de votre téléphone.

Ce Charge 4 intègre la dernière innovation de Fitbit, les « Minutes en Zone Active », une nouvelle norme personnalisée basée sur la fréquence cardiaque au repos et l’âge. Cette nouvelle fonctionnalité suit toute activité physique faisant augmenter le rythme cardiaque, du vélo d’intérieur au yoga, mesurant le temps passé dans chaque zone de rythme cardiaque pour atteindre l’objectif hebdomadaire de 150 minutes. « Notre mission a toujours été d’aider les personnes du monde entier à améliorer leur santé. Dans ce contexte mondial difficile, cette mission est plus importante que jamais, mais nous réalisons combien il est difficile de se concentrer sur sa santé et son bien-être. Cependant, rester actif, manger sainement et dormir suffisamment peut aider à réduire le stress et stimuler notre immunité » a déclaré James Park, PDG et co-fondateur de Fitbit. « Avec les « Minutes en Zone Active », nous mettons à disposition un nouveau standard personnalisé pour la santé et le fitness, afin de pouvoir tirer le maximum de chaque activité, qui soit adaptée et aide à rester motivé. »

Sinon, tout est à peu près comme d’habitude sur ce tracker : navigation sur écran tactile, suivi du sommeil, suivi de la fréquence cardiaque, support Fitbit Pay et jusqu’à sept jours d’autonomie. Les Fitbit Charge 4 seront disponibles à l’achat à partir du 15 avril.