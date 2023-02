Final ZE8000, le son Snapdragon

La société audio Final s’est inspirée de la technologie de ses écouteurs filaires haut de gamme pour sa dernière paire d’écouteurs True wireless. Les Final ZE8000 possèdent des pilotes personnalisés, une suppression active du bruit et une prise en charge Bluetooth de haute qualité pour une écoute de qualité supérieure, à un prix assez raisonnable.

La marque, anciennement connue sous le nom de Final Audio, a conçu des haut-parleurs à distorsion ultra-faible de 13 mm qui, selon elle, offrent une faible distorsion harmonique tout en produisant un son précis et corsé. Ils ont une plage de fréquences étendue de 20 Hz à 44 kHz et tirent leur alimentation des amplificateurs de classe AB plutôt que de ceux de classe D utilisés par de nombreux véritables écouteurs sans fil. Selon la firme, ils établissent un meilleur équilibre entre efficacité énergétique et qualité sonore.

Avec la compatibilité Snapdragon Sound et aptX Adaptive Bluetooth intégré, la plupart des propriétaires de smartphones modernes devraient pouvoir écouter un son de haute qualité. Ces Final ZE8000 prennent également en charge SBC et AAC pour vos autres technologies.

Il existe quatre types de modes de suppression active du bruit, y compris ceux dédiés à la réduction du bruit du vent et à la transparence pour rester conscient de votre environnement. Ils sont personnalisables via l’application compagnon pour smartphone de Final, qui offre également un réglage de l’égaliseur et un optimiseur de pas de volume unique. Il promet un réglage plus fin que celui que vous obtiendrez avec la bascule de volume d’un smartphone.

Les écouteurs devraient durer environ cinq heures d’écoute avant d’avoir besoin d’un voyage vers le boîtier de charge, qui peut fournir deux recharges complètes avant qu’il ne soit nécessaire de se brancher via USB-C. Le tout est résistant aux éclaboussures IPX4, donc devrait être bon à emporter au gymnase ou à porter sous une légère averse de pluie.

Les Final ZE8000 sont en vente en noir et blanc, pour 329 €