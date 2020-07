FIFA 21 : Kylian Mbappé en couverture !

FIFA 21 soutient la nouvelle génération du football, incarnée par l’attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé, qui orne la couverture de toutes les éditions du jeu disponibles dans le monde entier dès le 9 octobre 2020 sur PlayStation4, Xbox One, PC via Origin et Steam.

Pour Kylian Mbappé, “être sur la couverture de FIFA, c’est un rêve qui se réalise. De mon passage de Bondy à Clairefontaine et à ma victoire en Coupe du Monde, c’est encore une grande étape. Je joue à FIFA depuis que je suis petit et je suis flatté de représenter une nouvelle génération de footballeurs et de rejoindre d’autres grands footballeurs avec qui je partage cet honneur.”

Dans FIFA Ultimate Team, collaborez en ligne avec des amis pour jouer et tenter de remporter des récompenses dans FUT Co-Op et découvrez de nouvelles façons de jouer au mode le plus populaire du jeu. Aaron McHardy, Executive Producer sur EA SPORTS FIFA, ajoute: “Cette année, nous proposons à nos fans des expériences sociales qui renforcent la qualité du jeu sur terrain réduit mais aussi toute l’intensité des matchs disputés sur les pelouses des plus grands stades, le tout au service de l’expérience de jeu EA SPORTS FIFA la plus réaliste et la plus interactive à ce jour. Parallèlement à l’une des plus importantes mises à jour de notre mode Carrière et à une jouabilité qui repousse encore plus loin les limites entre football virtuel et football réel, nos fans pourront vivre pleinement leur passion pour ce beau sport qu’ils aiment tant.”

Les inconditionnels du mode Carrière pourront mener leur équipe aux sommets en gérant chaque étape de leur épopée avec notamment des améliorations qui apportent encore plus de fonctionnalités aux matchs, aux transferts et à l’entraînement. Le mode Carrière innove également au niveau de l’interactivité pour offrir une plus grande maîtrise de l’issue de chaque matchs avec le nouveau système de simulation des rencontres, ou encore un système de progression repensé pour gérer le développement des joueurs, entre autres.

Encore une fois, FIFA 21 repousse les limites et offre aux fans un gameplay plus intelligent et sans précédent avec un nouveau système offensif dynamique qui permet de réaliser des mouvements encore plus réalistes et de vivre toute l’intensité des un-contre-un. Grâce à de nombreuses améliorations, la jouabilité n’a jamais été aussi proche de la réalité. Les Dribbles fins offrent une plus grande variété pour défier les défenseurs adverses. La personnalisation du placement offre une plus grande intelligence de jeu et l’appréciation du temps et de l’espace n’a jamais été aussi fidèle à la réalité. Grâce aux courses créatives, les options de jeux sans le ballon sont plus nombreuses. Le nouveau système de collision naturelle utilise de nouvelles animations pour créer des interactions plus réalistes sur tout le terrain.