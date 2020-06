Fête des pères : un coffret en édition limitée signé Diplomático

À l’occasion de la Fête des Pères, Selección de Familia s’habille d’un coffret en édition limitée. Né du savoir-faire et de la passion de la famille Diplomático, Selección de Familia offre un blend aux saveurs parfaitement exprimées qui ravira les papilles des amateurs de nouvelles expériences gustatives.

Spécialement créé pour les amateurs français par les Maestros Roneros (Maîtres Rhumiers) Diplomático, Selección de Familia offre une nouvelle proposition aromatique et gustative, dans la noble lignée du rhum de dégustation Reserva Exclusiva. Fidèle à l’expertise et aux valeurs de la famille Diplomático ainsi qu’aux méthodes traditionnelles de production artisanale, cette cuvée a été conçue pour les aficionados de profils gustatifs plus complexes qui les dégustent avec attention et passion.



Réalisé à base de miels de canne (90%) et de mélasse (10%), Selección de Familia présente à la fois un corps robuste et raffiné. Avec une distillation principalement dans les alambics en cuivre (rhums complexes) et en colonne de distillation (rhums moyens et légers), Selección de Familia saura convaincre les palais les plus avisés grâce à son authenticité ainsi que ses notes épicées. Le secret ? un double vieillissement en ex-fût de sherry et ex-fût de bourbon.

Selección de Familia, 49 €

Coffret Selección de Familia, édition limitée, 59 €