Fête de la Musique : Qobuz célèbre la scène française et sa qualité musicale

À la veille de la Fête de la Musique qui se déroulera cette année dans un format inédit, Qobuz réaffirme son engagement en faveur de la création artistique française. Qobuz annonce ainsi trois initiatives pour offrir à tous les passionnés et amoureux de la musique une expérience musicale de qualité dans le respect des artistes et de leurs oeuvres.

Ecouter de la « bonne musique »

Pour Qobuz, la « bonne musique », c’est une musique de qualité qui restitue au plus près le son du studio. La résolution en MP3 délivre une expérience dégradée du son dans laquelle la qualité audio est sacrifiée au profit de la réduction de la taille des fichiers. Désireux de proposer un son qui respecte l’oeuvre de l’artiste, Qobuz a décidé de retirer son offre de streaming en qualité MP3.

Désormais, tous les abonnements proposés donneront accès à une qualité de streaming supérieure au mp3 : HI-FI, une offre de streaming qui délivre un son dans une qualité comparable à celle d’un CD, et STUDIO, un abonnement qui permet le streaming en qualité Hi-Res et offre une qualité de son incomparable.

Les French Music iQons

La scène française jouit d’une grande richesse musicale, composée de talents et de styles musicaux très variés. Cette diversité musicale fait partie du patrimoine culturel national. Alors que nous nous apprêtons à célébrer une Fête de la Musique dans un format inédit depuis sa création, Qobuz rend hommage à la musique française et lance une sélection originale de 50 albums d’artistes français emblématiques, femmes et hommes, qui ont forgé la culture musicale de leur pays. Sélectionnés par la Music Team de Qobuz, les Music iQons by Qobuz seront déclinés par pays et proposés du 21 juin à fin juillet, aux abonnés de France, d’Allemagne, du Royaume-Uni et des États Unis en qualité Hi-Fi et Hi-Res, en téléchargement et en streaming.

Pour sensibiliser le grand public à l’importance de la qualité de la consommation musicale et soutenir la création musicale française, Qobuz a donné le micro à des artistes, auteurs-compositeurs et personnalités reconnues de l’industrie musicale française. Dans un clip vidéo qui réunit Pauline Croze, Cécile Lenoir, Justin Taylor, Alexandre Tharaud, Baptiste Trotignon et Jean-Noël Tronc, directeur général de la Sacem, Qobuz donne de la voix à ceux qui “font” la musique. Ces femmes et hommes unissent leur parole pour défendre la qualité musicale : celle qui respecte le travail créatif des artistes, transmet le plus fidèlement possible l’émotion de leur oeuvre et rétribue justement les artistes.

A travers cette initiative, Qobuz souhaite valoriser la richesse musicale et souligner la nécessité d’agir ensemble pour offrir aux artistes un modèle pérenne, nécessaire à une création artistique de qualité. Qobuz encourage ainsi l’abonnement au streaming et le téléchargement musical à l’acte, deux modes de consommation complémentaires qui permettent une rémunération plus juste des

artistes et ayants-droits.

“Aimer la musique, c’est aussi et surtout aimer celles et ceux qui la font. Nous militons pour une musique non compressée, qui respecte l’oeuvre et son artiste, et pour un modèle de consommation musical qui assure une juste rémunération des artistes et des ayants droit. Nous voulons être un allié de la qualité musicale pour offrir à nos abonnés le meilleur de la musique.”, affirme Denis Thébaud, Président directeur général de Qobuz.