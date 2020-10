Festival des marques AliExpress : une offre spéciale sur les Amazfit Zenbuds

Le Festival des marques AliExpress se tiendra sur deux jours avec des réductions spéciales pour les fans de la marque Amazfit.

La marque d’objets connectés Amazfit rejoindra la Festival des marques d’AliExpress, le leader mondial des sites de e-commerce, du 20 au 21 octobre. Durant ces deux jours de festival, les fans de la marque pourront découvrir les nouveautés d’Amazfit qui bénéficieront d’offres spéciales, dont les Amazfit ZenBuds – lauréats du Red Dot Design Award 2020.

Disponible en avant-première en Russie, au Brésil, en Espagne, en Pologne, en Ukraine et en Italie, cette campagne promotionnelle offrira des promotions sur les toutes dernières nouveautés de la marque, comme la Amazfit Band 5, la Amazfit Neo etc. Les utilisateurs sont invités à ajouter le lien Amazfit AliExpress à leur liste de favoris afin de découvrir les nouveautés produits. La marque offrira quant à elle les frais de port en fonction des destinations. En tant que marque reconnue sur le marché des montres connectées, Amazfit bénéficiera d’une grande visibilité lors de Festival des marques d’AliExpress.

Les Amazfit ZenBuds disponibles sur AliExpress ont été lancés lors du CES 2020 et sont les lauréats du prix Red Dot Award, qui a récompensé leur design ainsi que leurs fonctionnalités innovantes pour aider les utilisateurs à retrouver un sommeil de qualité. Ces écouteurs intelligents sont capables de bloquer les bruits extérieurs, et ont été spécifiquement pensés pour réduire le niveau sonore des bruits environnants et jouer des sons apaisants. Les utilisateurs peuvent ainsi s’isoler du monde extérieur et s’endormir plus facilement. En plein sommeil, les écouteurs surveillent et analysent la qualité du sommeil afin d’aider l’utilisateur à retrouver des habitudes de sommeil plus saines.

La série GT d’Amazfit sera bientôt complétée par les Amazfit GTS2 et GTR2. Les modèles des séries Stratos, Basic, Flagship, Santé, Sports et X seront également disponibles sur le site Amazfit AliExpress.

https://www.amazfit.com/fr/