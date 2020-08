Fernando Alonso monte le son avec Bang & Olufsen

Quand un pilote de légende s’associe à un grand nom du son et du luxe, cela donne

des écouteurs et une enceinte en édition limitée signés Fernando Alonso. Une collaboration chic et sonique associant des écouteurs Beoplay E8 Sport frappés de la signature du pilote, produits à seulement 66 exemplaires (comme le numéro de la monoplace du pilote espagnol pour les 500 miles d’Indianapolis), et une enceinte Beosound Edge, éditée à 14 exemplaires, proposée pour la modique somme de … 3600 euros ! Au fait, pourquoi 14 ? Cette fois, il s’agit tout simplement du numéro fétiche de Fernando Alonso.