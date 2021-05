Fender Stratocaster Final Fantasy XIV : le Graal des gamers rockeurs

Nous aurions adoré être une mouche sur le mur de la salle de conférence Fender lors de la discussion des projets pour marquer le 75e anniversaire du dieu de la guitare : voici donc une édition limitée Final Fantasy XIV Stratocaster.

Ici, le design noir de la Stratocaster a été rehaussé de cristaux bleus et violets qui représentent le “cristal des ténèbres et de la lumière”, un élément clé de FFXIV. Développé en collaboration par Fender et l’équipe Square Enix, elle sera également disponible dans le jeu à partir de Le 25 mai, date à laquelle le nouveau FFXIV Patch 5.55 arrive – bonne idée.

Pour posséder la vraie, vous devrez pré-commander à partir du 25 mai avec des livraisons prévues plus tard cette année. Vous devrez faire chauffer la carte de crédit en déboursant environ 4000 €. Cette guitare est dotée d’un manche en érable avec une forme mince en «C moderne» qui tient confortablement dans la main. Les sons cristallins, chauds et sensibles sont produits par un trio de micros Strat à simple bobinage V-Mod.

Naturellement, tout est marqué, et livré dans un étui rigide vintage avec un livret spécial contenant un certificat numéroté et une carte d’illustration FFXIV exclusive réalisée par Square Enix.