Fender réinvente ses guitares American Professional II Series

Il y a bien de raisons de s’enthousiasmer, quand on parle de la nouvelle gamme de guitares et de basses fabriquées aux États-Unis de Fender – des micros V-Mod II redessinés, du matériel amélioré, des astuces de commutation furtives pour ouvrir de nouvelles possibilités sonores… Mais ce qui a vraiment fait vibrer la rédaction de Stuff est cette finition Dark Night. C’est une sorte de « lune inversée », avec des bords bleus métalliques se fondant dans un centre noir uni, et elle est sans doute encore plus sexy en chair et en os que sur sur cette image. Parmi les autres nouvelles couleurs disponibles dans la série Am Pro II, citons le bleu Miami ultra-vif et un subtil effet d’éclat d’argent appelé Mercury. Il est clair que vous devriez acheter cette Jazzmaster immédiatement, mais il y a aussi deux Telecasters, deux Stratocaster, deux basses Precision et trois basses Jazz dans la même gamme.