Fender Mustang Micro, un ampli si petit qu’il tient dans votre poche

Vos voisins préfèrent le silence au bruit, vous manquez de roadie apprivoisé pour transporter votre équipement ? Alors, essayez le Fender Mustang Micro (99,99 €). Ce petit ampli autonome tient dans votre poche et se branche directement sur votre guitare grâce à une prise d’entrée rotative pratique. Ajoutez des écouteurs filaires et vous pouvez utiliser le micro pour diffuser le bonheur audio directement dans vos oreilles. Il comprend 12 modèles d’amplis et 12 combos d’effets, avec des sonorités emblématiques tirées des amplis Mustang pleine grandeur de Fender. Le streaming audio vous permet de clouer une piste préférée tout en laissant tout le monde autour de vous en paix. Et quand il est temps d’enregistrer vos compétences désormais similaires à Hendrix, le port de chargement USB-C du Micro sert également à envoyer l’audio lu et diffusé en continu vers un Mac ou un PC.