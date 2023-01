Feliks Audio EUFORIA EVO : repousser les limites de l’ampli

Ce tout nouvel amplificateur casque et pré-amplificateur hifi représente la quatrième itération du Euforia. Il repousse les limites d’un amplificateur déjà plébiscité.

Présenté sur le Paris Audio Vidéo Show, remplace les Feliks Audio Euforia et Euforia Anniversaire, et présente ainsi une nouvelle façade avec un large potentiomètre de volume permettant un tuning fin du volume sonore. Grande nouveauté, il propose désormais une sortie casque XLR4 en façade, permettant d’utiliser les casques les plus haut de gamme du marché.

L’amélioration de l’architecture interne, du câblage et des condensateurs permet au Euforia EVO d’offrir une expérience plus dynamique et détaillée, tout en conservant la chaleur et la douceur du tube. La séparation du signal est largement améliorée, offrant aujourd’hui la possibilité de sortir en XLR4 Symétrique. En ayant choisi comme base le Euforia Anniversaire, le Euforia EVO est un amplificateur s’adressant aux casques dynamiques mais également Planar – même les plus récalcitrants (impédance optimale 32 – 600 ohms, Planar compris).



Si Feliks Audio a construit sa réputation sur l’amplification casque, il n’en est pas moins que la sortie Pré-Out permet de placer le Euforia EVO au sein d’un environnement enceintes afin de bénéficier de toute la chaleur et rondeur des tubes.

Véritable pré amplificateur à tubes sans transformateurs de sortie, le Euforia EVO réveillera les systèmes ternes et mats, et donnera cette touche tube si musicale aux installations manquant de vie.

Feliks Audio EUFORIA EVO, 2699 euros