Feelwarm 2G : Un nouveau gant chauffant par Tucano Urbano

Tucano Urbano, marque emblématique de vêtements et accessoires pour deux-roues, aide les motards à affronter le froid de l’hiver ! Quoi de plus inconfortable que des mains froides en deux-roues ? Cette sensation désagréable voire même douloureuse fait partie du passé grâce aux nouveaux gants FEELWARM 2G munis de trois niveaux de chaleur et certifiés moto EN 13594:2015–CE.

Les gants FEELWARM 2G intègrent un système chauffant très perfectionné. Faciles à enfiler et à régler, ils disposent de 3 niveaux de réglage thermique selon les conditions climatiques qui leur permettent d’atteindre une autonomie d’environ 4h à 65,5°C.

Pour éviter l’infiltration d’eau en cas de pluie, les gants FEELWARM 2G intègrent une conception déperlante et une coupe longue au poignet avec réglage velcro pour une tenue optimisée et une protection de la poche où sont logées les batteries. L’avant est en tissu technique coupe-vent et étanche également tandis que la paume présente des inserts anti-abrasion D3O et des impressions silicones pour augmenter l’adhérence. Pour finir, Tucano Urbano a ajouté des inserts tactiles sur l’index et le pouce.

Coloris disponible : Noir

Tailles : 7 tailles, de XS à 3XL

Prix : 149€, batterie incluse