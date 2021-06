Fauna Audio, des lunettes audio connectées et lookées

Fauna, société autrichienne spécialisée dans les wearables audio, annonce la disponibilité en France de ses lunettes audio connectées Fauna Audio, récemment récompensées d’un German Innovation Award 2021.

Disponibles en 4 modèles, deux avec filtre anti lumière bleue et deux solaires, ces lunettes audio haut-de-gamme, au design léger, intègrent de puissants haut-parleurs directement dans les branches, permettant de diffuser du son, tout en protégeant efficacement les yeux. Que l’on souhaite écouter de la musique, un livre audio ou un podcast, mais aussi prendre un appel téléphonique ou participer à une visioconférence, les lunettes Fauna Audio permettent de garder les mains et les oreilles libres, que l’on soit en déplacement ou au travail, le tout avec style! Fines et légères avec leur poids total de 50g, les lunettes Fauna Audio sont fabriquées en acétate italien, un standard dans l’industrie de la lunetterie, offrant un confort de port optimal. Elles sont en outre résistantes à l’eau.

Dotées de 4 haut-parleurs intégrés et de deux micros pour capter les conversations, les lunettes Fauna Audio diffusent un son clair et dynamique. Outre une excellente qualité sonore, elles offrent la plus grande confidentialité audio, grâce à la technologie USound de haut-parleurs MEMS brevetés. Cette technologie unique permet au son d’arriver directement dans l’oreille de l’utilisateur, de sorte qu’il est le seul à entendre ses musiques, podcasts ou appels téléphoniques. De même, le canal auditif n’étant pas obstrué par une oreillette, il sera toujours en mesure de percevoir son environnement et d’entendre ce qui se passe autour de lui. Un véritable atout pour se déplacer dans la rue en toute sécurité.

Pour utiliser les lunettes Fauna Audio, il suffit de les connecter en Bluetooth 5.0 à un smartphone ou un PC, sans avoir besoin de passer par une application spécifique. Tous les contrôles s’effectuent en touchant les commandes placées sur les branches. Ainsi, d’un simple effleurement du doigt, le volume peut être facilement réglé, coupé ou même mis en pause, on peut facilement accepter ou terminer des appels et même enregistrer des messages vocaux en mains libres. Les lunettes Fauna Audio peuvent aussi être utilisées avec un assistant audio, grâce aux microphones intégrés. Les lunettes sont fournies avec un étui permettant de recharger la batterie, offrant jusqu’à 4 cycles de charge en déplacement.

Les lunettes fauna Audio sont commercialisés à 249 €, disponibles en ligne sur Amazon.