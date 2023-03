Fashion Week : avec Oppo, le smartphone s’invite sur les podiums

Futurisme et tradition, fonctionnalité et élégance, l’OPPO Find N2 Flip défile à la Fashion Week de Milan mêlant l’innovation et le savoir-faire d’ACT N° 1.

C’est l’un des événements les plus attendus de la scène mode internationale, et à cette occasion, OPPO a présenté sa nouvelle collaboration avec ACT N°1, qui fait partie des marques les plus réputées soutenues par la Maison Valentino. Sous les feux des projecteurs, le nouveau smartphone pliant – OPPO Find N2 Flip – symbolise l’engagement de la marque à soutenir les jeunes talents de l’industrie de la mode, en mettant en avant ses caractéristiques phares, embelli par le sac à volants exclusif créé à partir du tulle iconique du designer Luca Lin.

Ainsi, la Fashion Week de Milan devient le cadre parfait pour démontrer que la

technologie est un élément de plus en plus fondamental dans le processus de création. L’essence d’OPPO et d’ACT N°1 est tangible à travers chacune de leurs créations puisqu’elles traduisent concrètement les valeurs liées à leurs histoires tout en ayant un œil sur l’avenir. « La mode, c’est l’expression d’un style. Aujourd’hui, la mode doit s’ouvrir à différentes collaborations pour créer des synergies et un storytelling. Cette collaboration porte sur l’équilibre entre l’innovation et l’élégance, la créativité libre et la fonctionnalité, l’intériorité et l’esthétique, la puissance et la légèreté », a déclaré Luca Lin, cofondateur d’ACT N°1.

La combinaison des matériaux, des couleurs et du design donne vie à un mariage singulier et fonctionnel : les matériaux légers mais premium du smartphone s’associent à la transparence du tulle fait main, qui, en plus d’être le matériau iconique et récurrent d’ACT N°1, permet de dévoiler la praticité et la compacité du smartphone. Le style épuré et élégant de l’OPPO Find N2 Flip, le design minimaliste ne sont que quelques unes des caractéristiques mises en valeur par le savoir-faire artisanal d’ACT N°1. Tout comme le nouvel OPPO Find N2 Flip, le sac à volants se veut pratique et fonctionnel, sans oublier le style et l’originalité.

« L’excellence technologique atteinte avec le nouveau Find N2 Flip souligne notre engagement dans l’innovation technologique utile et guidée par les besoins des utilisateurs . La collaboration avec ACT N°1 est le premier socle pour continuer à renforcer notre positionnement dans le monde de la mode. Avoir l’opportunité de soutenir les nouvelles générations de jeunes talents enrichit notre histoire et élargit la recherche de nouveaux domaines d’expansion », a déclaré Billy Zhang, Président des ventes et services overseas, OPPO