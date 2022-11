GIANTS Software célèbre ses 4 millions de jeux vendus avec la sortie de l’extension Platinum et de la Platinum Edition de Farming Simulator 22.

GIANTS Software améliore une nouvelle fois leur simulation agricole avec la sortie de l’extension Platinum et de la Platinum Edition de Farming Simulator 22. De plus, l’éditeur et développeur annonce avoir vendu plus de 4 millions de jeux à travers le monde depuis la sortie du jeu de base, il y a un an.

Grâce à l’extension Platinum, la partie forestière de l’agriculture est fortement affinée et approfondie, avec plus de 40 nouveaux véhicules, outils et objets, provenant du groupe Volvo, IMPEX, John Deere, Koller, Komatsu, Pfanzelt, Schwarzmüller, WESTTECH et d’autres marques de renom. La Platinum Edition combine le jeu de base et l’extension, portant le nombre de machines à plus de 500 véhicules et outils authentiquement numérisés provenant de plus de 150 fabricants bien réels.

Silverrun Forest, la carte la plus paisible qu’a créée GIANTS Software jusqu’à maintenant, accueille les hommes d’affaire virtuels en devenir avec plus de 20 000 arbres, dont des séquoias robustes et d’autres nouvelles espèces. Le mélange atmosphérique entre l’agriculture, la sylviculture et les projets récréatifs voient les joueurs façonner le caractère du paysage en lançant différentes constructions. La plus impressionnante d’entre elles est sans nul doute le grand huit géant qui se construit en délivrant des ressources.

Machinerie complexe, logistique amusante

Les agriculteurs font leur récolte à l’aide de machines de pointe telles que la Volvo EC380DL ainsi qu’une variété de têtes d’abattage. Ils trainent leurs bûches et leurs rondins à travers les forêts denses à l’aide de treuils tels que le Pfanzelt Pm Trac, et franchissent des terrains impraticables avec des engins tels que le Koller K 300-T qui tend des câbles sur des centaines de mètres à travers les bois. Grâce à des conteneurs d’expédition, ils livrent leurs bois à diverses usines de production ou directement à des projets de construction pour fabriquer des bateaux, des niches ou encore des meubles. De nombreux nouveaux points de vente et sites de production résident dans la forêt de Silverrun.



Farming Simulator 22 Platinum Edition est disponible sur PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, PC et Mac. Le Season Pass « Year 1 » est disponible, incluant l’extension Platinum et enrichissant le jeu d’encore plus de contenu. GIANTS Software continuera également à publier des mises à jour gratuites et du contenu généré par les utilisateurs sur le ModHub officiel.