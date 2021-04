Faites la fête avec une distanciation sociale respectable et la série X de Sony

Les fêtes ne sont peut-être guère plus qu’un vague concept dont vous vous rappeler à moitié à ce stade. Mais si vous planifiez une série de soirées alimentées par la musique une fois que le COVID-19 éradiqué, les haut-parleurs de la série X de Sony, disponible en juin 2021, valent le détour.

Le haut du trio est la XP700, IPX4 résistant à l’eau et totalisant trois tweeters avant et un tweeter arrière pour un son omnidirectionnel corsé, tandis que les modèles XP500 et XG500 légèrement plus petites (IPX4) et (IP66 étanche à l’eau et à la poussière) proposent deux tweeters. Les trois enceintes intègrent des batteries rechargeables, des entrées pour micros et guitares (pour le karaoké ?), un éclairage dynamique ambiant et Party Connect, permettant de connecter jusqu’à 100 d’entre elles à la fois. Maintenant, cela ressemble à une fête.