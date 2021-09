Facebook dévoile deux le Portal Go et le Portal+

Facebook annonce aujourd’hui l’ajout de deux nouveaux venus à la famille d’appareils d’appel vidéo Portal : le Portal Go, une version portable de 10 pouces, et le Portal+, nouvelle génération, doté d’un écran inclinable HD de 14 pouces. • Portal Go (229 €) : il combine le meilleur des appels vidéo intelligents de Portal avec la portabilité. Il est conçu pour permettre de se déplacer, même pendant des conversations, d’une pièce à l’autre, avec une poignée intégrée et une batterie longue durée. Le Portal Go comprend une caméra intelligente de 12 MP avec un champ de vision ultra-large pour des appels vidéo immersifs et un haut-parleur de qualité, parfait pour les appels ou pour écouter de la musique.

• Portal+ (369 €) : ce nouveau Portal de 14 pouces qui dispose également d’une caméra intelligente de 12 MP avec un champ de vision ultra-large. Ses haut-parleurs stéréo offrent un son haute-fidélité pour un rendu audio cristallin. Le Portal+ est doté d’un écran dédié parfait pour les appels professionnels et libère ainsi votre ordinateur pour prendre des notes, visionner une présentation ou faire du multitâche. Grâce à son écran de 14 pouces, vous pouvez voir jusqu’à 25 personnes en même temps lors d’un appel Zoom.

Vous pouvez facilement désactiver la caméra et le microphone, et un voyant rouge à côté de l’objectif indique que la caméra et le microphone sont désactivés. Vous pouvez également utiliser le cache-caméra intégré si vous souhaitez bloquer physiquement l’objectif de la caméra tout en continuant à recevoir des appels entrants et des notifications.

Outre ces nouveaux appareils, Facebook élargit aussi la manière dont les portails sont utilisés à la maison et au travail avec quelques nouveautés :

• Mode Foyer : une nouvelle façon de partager votre Portail avec tous les membres de votre foyer. Étant donné que le Portal est souvent conservé dans la cuisine ou le salon, ce mode vous permet de rendre accessible certaines de vos applications et les contacts que vous souhaitez partager, ce qui vous donne encore plus de contrôle sur la façon dont vous et les autres membres de votre foyer interagissez avec le Portal.

• Mise à jour de l’interface (en octobre) : l’écran d’accueil du Portal, Portal Go, Portal Mini et Portal+ a été redessiné pour offrir une expérience plus personnalisée. Portal TV sera également mis à jour.

• Watch Together : Facebook a mis à jour Watch Together sur Portal, de sorte que les utilisateurs ont maintenant la possibilité de regarder des contenus ensemble sur plus d’appareils. Désormais, vous pouvez regarder ensemble sur Portal tandis que vos amis peuvent être sur Portal ou sur un ordinateur portable, une tablette ou un téléphone via Messenger.

• WhatsApp : Dans les mois à venir, Facebook va également rajouter la prise en charge multi-dispositifs de WhatsApp à Portal. Cela permettra d’utiliser WhatsApp simultanément sur votre téléphone, et sur jusqu’à quatre autres appareils différents.

• Microsoft Teams : À partir de décembre, Facebook ajoutera la prise en charge de Microsoft Teams. Avec Microsoft Teams, vous aurez tout ce dont vous avez besoin pour maintenir votre rythme de travail grâce à des fonctionnalités telles que le calendrier, les contacts, le partage de fichiers et le chat.

• Nouveau calendrier : Grâce au nouveau calendrier du Portal, vous pouvez synchroniser votre calendrier de travail Outlook ou Google pour visualiser vos réunions d’un seul coup d’œil. L’application Calendrier s’intègre également aux services d’appel vidéo disponibles sur Portal, afin que vous puissiez rejoindre rapidement votre prochaine réunion.

• Portal For Business : En plus de permettre aux travailleurs individuels d’utiliser Portal comme écran dédié pour les appels vidéo, Portal peut permettre de meilleures connexions pour les petites et moyennes entreprises (PME) et leurs employés.

Les deux appareils commenceront à être expédiés à partir du 19 octobre. Précommande sur portal.facebook.com.