EZVIZ HB8 2K, la première caméra de sécurité motorisée sur batterie

Aucune envie de monter et descendre d’une échelle pour recharger sa caméra ? Aucun problème ! La caméra de sécurité motorisée sur batterie d’EZVIZ : HB8 est LA solution. Dotée d’une résolution incroyablement nette observant à 360 degrés, la caméra HB8 2K+ capture les détails de toutes les directions et offre un stockage libre sur l’appareil pour enregistrer automatiquement les activités aux alentours. Elle s’installe en un rien de temps et détient une autonomie ultra longue de 8 mois. L’énergie solaire est une option pour recharger la batterie.

La HB8 2K+ dispose de la plus grande capacité de batterie parmi les caméras de sécurité extérieures motorisée du marché. Là où d’autres caméras sont limitées par la position de la prise ou la longueur du câble de connexion, cette caméra sans fil offre des possibilités illimitées. La caméra HB8 2K+ assure une protection permanente, car elle peut fonctionner sans interruption jusqu’à 210 jours avec une seule charge.

EZVIZ HB8 2K, 199,99 € sur Boulanger.com, Leroy Merlin.com, Darty.com, Fnac.com