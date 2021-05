Explorez la nouvelle carte du Monde LEGO de 11 695 briques – le plus grand ensemble LEGO jamais créé

Laissez tomber le Colisée – il existe une boîte Lego encore plus grande. Lego Art World Map (à partir du 1er juin – 249,99 €) comprend 11 965 (!) éléments, dont la plupart sont des tuiles rondes que vous éclipsez sur 40 plaques de base interconnectées. La terre est blanche, avec une ombre subtile, offrant un contraste avec les fonds océaniques dont les couleurs sont inspirées de la cartographie bathymétrique. Une fois satisfait de vos efforts, vous pouvez organiser la carte comme bon vous semble, la placer dans son cadre Lego et l’accrocher au mur.

Naturellement, tout cela prend du temps – beaucoup de temps – et donc Lego a fourni une bande-son pour vous distraire pendant que vous travaillez, où des experts du voyage racontent des histoires sur des endroits lointains qu’ils ont visités. Vous pouvez également marquer ceux que vous avez expérimentés avec des pièces en forme de cône qui transforment votre chef-d’œuvre en plastique en une sorte de Google Maps hors ligne en brique. La carte finie mesure un impressionnant 104 × 65 cm et est prêt à être reconstruite. Lego suggère de redessiner les océans avec vos propres motifs personnalisés – bien que si vous le faites trop souvent, vos pouces vous détesteront sans doute.