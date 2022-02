Expérience shopping à La Vallée Village

La Vallée Village permet de « vivre le shopping autrement », en compagnie de grandes marques, et dans un environnement de qualité que l’on ne trouve nulle part ailleurs en France.

Il y a d’abord la surprise du décor. On comprend vite la raison du nom « Village » : la tranquillité du paysage, les rues piétonnes animées de petits arbres et de fleurs, les maisons basses aux façades de couleur pastel qui jouent gaiement avec la lumière, les toits de tuile à la française… un luxe simple qui met tout le monde à l’aise. Il y a aussi la sérénité : les voitures restent au parking, une sensation apaisante de sécurité, le raffinement dans les moindres détails, une attention permanente au bien-être de chacun…

Le long du chemin et à toute heure, on peut s’offrir une pause gourmande, déguster une boisson ou manger une salade en terrasse dans les différents points de restauration du Village.

Avec plus de 120 grandes marques qui se côtoient, il suffit d’aller de maison en maison pour investiguer et faire ses repérages. Une sorte de chasse au trésor où il y aurait des trésors pour tout le monde ! « La mode passe, le style reste », ce credo de la couture est particulièrement vrai pour La Vallée Village où – de boutique en boutique – se dessine un panorama des grands courants de l’élégance : « casual-chic », « résolument fashion », « urban-branché », sans oublier les « intemporels ».

La Vallée Village propose aussi un large choix de vêtements pour les plus petits ainsi que des accessoires et de la décoration.



Si les façades sont conçues pour créer un ensemble harmonieux, à l’intérieur, chaque « maison-boutique » est aménagée dans le style bien personnel de la marque qui l’occupe avec ses couleurs et ses codes.

Les marques proposent des modèles de leurs collections des saisons précédentes et certaines d’entre elles ont choisi La Vallée comme seul lieu de diffusion au monde. Résultat : des créations emblématiques de chaque enseigne à des conditions d’exception. Les marques jouent la transparence totale : chaque étiquette porte le prix d’origine ainsi que le prix spécial La Vallée Village.

Chaque mois des pop-up de marques sont organisés pour des ventes exclusives et éphémères. Pour la Saint-Valentin, La Vallée Village accueillera l’Atelier Paulin, la griffe de bijoux réalisés à la main à partir de fil de métal précieux. Dans un écrin de 40M2, les clients pourront personnaliser leur bijou (bracelet, pendentifs…) de la lettre ou du mot qu’ils souhaitent et le voir prendre vie sous les doigts d’un artisan au savoir-faire ancestral. Ce pop-up sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir la ligne joaillerie de la marque où les bijoux se parent entre autres de pierres précieuses et semi-précieuses.