Eve Outdoor Cam : cryptez les flux en direct pour une maison Apple plus sécurisée

Les caméras de sécurité de Mart gardent un œil vigilant sur votre humble demeure, mais il y a toujours la peur qu’un coquin avisé puisse pirater votre système de surveillance pour y jeter un coup d’œil sournois.

Pas avec la nouvelle caméra extérieure d’Eve. Conçue pour fonctionner exclusivement avec Apple HomeKit Secure Video, la caméra de sécurité verrouille les flux en direct afin qu’ils ne passent jamais par le cloud

Comment ça marche ? Au lieu de transmettre des images en temps réel jusqu’à iCloud, l’Eve Outdoor Cam envoie à la place un flux entièrement crypté via Wi-Fi via un périphérique domestique compatible, à savoir votre Apple TV ou HomePod. Donc, quiconque essaie de monter et de regarder votre flux de l’extérieur n’aura pas beaucoup de chance. Les enregistrements sont stockés dans votre compte iCloud, mais le cryptage de bout en bout signifie que les clips ne seront que pour vos yeux.

Quant à la Outdoor Cam elle-même, elle capture des scènes en 1080p à 24 im/s. Ce n’est donc pas la caméra la plus nette du marché, mais elle est plus que suffisamment claire pour la plupart des tasses en visite. La détection de mouvement signifie également qu’il ne manquera jamais un instant, tandis que la reconnaissance intelligente du sujet peut faire la différence entre les personnes, les animaux domestiques et les colis.

Un champ de vision de 157 degrés devrait suffire à protéger votre porche, et la vision nocturne infrarouge garde les choses couvertes après la tombée de la nuit. Envie d’éclairer les intrus ? Un projecteur intégré peut s’activer automatiquement pour informer les rôdeurs qu’ils ont été repérés. De plus, les communications bidirectionnelles vous permettent de leur dire où aller.

Disponible à partir d’avril 2022, la Eve Outdoor Cam vous coûtera 250 $. Le prix en France n’a pas encore été confirmé.