Evapolar, le climatiseur ultra nomade et éco respectueux

Une découverte du dernier CES de Las Vegas : Evapolar, une solution durable et portable pour la climatisation, mais réduisant les dommages environnementaux causés par les climatiseurs. Cet engin fonctionne avec EvaBreeze, un nanomatériau non organique à base de fibres de basalte. Sa nanostructure fournit la surface maximale pour l’évaporation, fournissant un effet de refroidissement maximal et empêchant la croissance de bactéries ou de moisissures.

Evapolar lance cette fois son troisième modèle ultra portable – evaCHILL avec la technologie evaBreeze durable brevetée et un diffuseur d’arôme. Vous pouvez emporter l’appareil où vous voulez et profiter du refroidissement partout et à tout moment. Depuis le lancement de la marque en 2015, l’énergie économisée par les appareils Evapolar équivaut à trois jours de consommation d’énergie à New York.

« Nous croyons vraiment que l’utilisation d’evaCHILL a un impact important sur l’énergie dépensée par nos utilisateurs, ce qui a un impact moins négatif sur notre environnement, explique Eugene Dubovoi, son co-créateur.

Les appareils Evapolar sont absolument respectueux de l’environnement, ils n’ont pas besoin de Fréon ou de tout autre liquide de refroidissement toxique. Nos matériaux évaporatifs sont facilement recyclables et ne nuisent pas à l’environnement. De plus, nous avons réussi à le rendre totalement organique, vous n’avez donc pas à vous soucier des bactéries qui se propagent généralement dans les refroidisseurs évaporatifs existants. ”

