Euro 2020 : suivez-le avec Alexa

Alexa vous fait (re)vivre pleinement l’Euro 2020 sur les appareils Echo Show via la Skill Molotov et sur les appareils Fire TV à travers l’application Molotov. Au programme : des quiz quotidiens pour tester vos connaissances, plein d’actus sur les matchs passés et à venir, des rappels pour ne rien manquer du championnat et pour les plus grands fans, un test de personnalité ludique pour découvrir quel joueur français vous correspond.

Via Alexa, programmez des rappels pour tous les matchs de la France et jouez avec le quiz quotidien du Championnat d’Europe sur le football et des tests de personnalité amusants. En disant simplement « Alexa, rappelle-moi le match de l’équipe de France », Alexa mettra automatiquement en place un rappel et, 5 minutes avant le coup d’envoi de celui-ci, vous le rappellera en encourageant l’équipe nationale, pour vous préparer.

Vous pourrez suivre en direct les matchs du championnat d’Europe en vidéo ou en audio lorsque vous direz « Alexa, mets le match ». Cette expérience sera disponible sur les appareils Fire TV après avoir installé l’application Molotov et sur les appareils Echo Show en ayant activé la Skill Molotov. Vous pourrez aussi demander à Alexa de mettre le match sur la Freebox Delta ainsi que sur les TV connectées Samsung et LG 2021intégrant Alexa. Enfin, l’expérience sera accessible en audio sur les appareils Echo et ceux intégrant Alexa, notamment via l’écoute deFrance Bleu, après avoir activé la Skill France Bleu Foot dans l’applicationAmazon Alexa.

En disant « Alexa, lance le quiz du Championnat d’Europe », les utilisateurs pourront jouer leur propre championnat et participer à un quiz quotidien qui les mettra au défi de défendre les couleurs de leur pays. En jouant chaque jour et en donnant les bonnes réponses, les utilisateurs contribueront au classement général de leur équipe nationale. Alors préparez-vous car lesBleus auront besoin de nous tous pour gagner cette compétition !