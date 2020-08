Eufy Indoor Cam 2K : une caméra d’intérieur pour tout surveiller

Eufy présente ses premières caméras d’intérieur à offrir une résolution 2K, une détection intelligente des humains et des animaux domestiques et la compatibilité HomeKit.

Cette Eufy Indoor Cam 2K offre la meilleure qualité d’image de sa catégorie et une vision nocturne améliorée. La caméra dispose d’une détection intelligente avancée, y compris le visage humain, les chiens et les chats et même les pleurs de bébé. Elle offre également une multitude de fonctionnalités, notamment une zone d’activité personnalisée, un son bidirectionnel et un emplacement pour carte MicroSD pour stocker votre vidéo localement et permettre un enregistrement continu.

A noter que la caméra Pan & Tilt vous offre une couverture à 360° et dispose également d’un suivi de mouvement.

Les principales fonctionnalités :

• Prise en charge d’Apple HomeKit, Alexa et GVA

• Alertes activées par le mouvement et le son

• Notifications de cliché

• Enregistrement 24/7 avec carte SD (jusqu’à 128 Go)

• Stockage dans le cloud en option (essai gratuit d’un mois)

• Pet Command et Pet Diary (à venir via une mise à jour logicielle)

• Accès multi-utilisateur